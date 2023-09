Ancora problemi per il capitano giallorosso

Domenica contro l’Empoli dovrà essere la gara della svolta per i giallorossi, che cercano i primi 3 punti in classifica dopo la falsa partenza in campionato.

Roma-Empoli, Pellegrini salta la sfida dell’Olimpico?

Josè Mourinho, per la sfida dell’Olimpico dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha riportato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato rispedito al mittente da Luciano Spalletti dopo i problemi riportati da lui e da Federico Chiesa.