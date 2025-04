Il campionato è agli sgoccioli, mancano soltanto 6 partite e le strade della Roma e del capitano Lorenzo Pellegrini, potrebbero dividersi definitivamente dopo 8 stagioni insieme. Pellegrini ha vssuto un anno difficile, per lui solo 2 gol in campionato. Risultati troppo bassi per lo stipendio di 6 milioni che riceve.

Roma, sarà separazione con Pellegrini

Per Lorenzo Pellegrini sembra che la Roma non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto: ad un anno della scadenza, alla società non resta che venderlo a parametro 0 nel 2026. Anche lo stesso calciatore ha iniziato a valutare le altre squadre come Napoli e Milan. Dall’altra parte, il club giallorosso non ha grandi pretese economiche: potrebbe bastare una cifra inferiore ai 20 milioni per lasciar partire il proprio capitano, che percepisce un ingaggio molto pesante (6 milioni a stagione).

Diverso è invece il destino di Matias Soulé e di Tommaso Baldanzi: sono il futuro e la Roma vuole valorizzarli al massimo.