Roma, percentuale sulla futura rivendita sblocca l’affare Dovbyk | Adesso è vicinissimo

Dovbyk sempre più vicino, Ghisolfi inserisce nell'offerta al Girona la percentuale sulla futura rivendita. Affare in chiusura.

La Roma è sempre più vicina ad Artem Dovbyk, attaccante del Girona e capocannoniere della scorsa Liga. L’ultima offerta dei giallorossi è di 32 milioni di euro più bonus, per una cifra vicina ai 37 milioni. Le parti si stanno parlando e potrebbero trovare presto la soluzione per la fumata bianca. Nelle ultime ore si parla dell’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 10%, per sbloccare la trattativa.

Roma, Ghisolfi vicino a chiudere Dovbyk | Ora c’è da sistemare Abraham

Dovbyk sarà quindi il terzo colpo dell’era Ghisolfi sopra i 20 milioni di euro. Il primo è stato Le Fee, poi Soulé e infine, appunto, l’attaccante ucraino che sarà il titolare della prossima stagione. Da capire quale sarà il futuro di Tammy Abraham, messo sul mercato ma che ha un contratto altissimo, intorno ai 6 milioni di euro – 4,5 di fissa più 1,5 facile – e che non potrà usufruire del Decreto Crescita in caso di passaggio a un altro club italiano. Si attende, quindi, una proposta dalla Premier League.