Roma, Pinto è pronto a chiudere per Baldanzi | Oggi l’offerta

Siamo agli sgoccioli del mercato invernale, che chiuderà l’1 febbraio alle ore 20, e la Roma ha deciso di affondare il colpo per Tommaso Baldanzi. Dopo una breve fase di attesa e riflessione, i giallorossi sono pronti a fare sul serio per il giocatore dell’Empoli, per avere a disposizione un sostituto di Dybala. Si discute delle cifre e della formula del trasferimento, con la squadra toscana che preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

L’offerta della Roma per Baldanzi

Secondo Tuttomercatoweb.com la squadra di De Rossi ha intenzione di offrire circa 15 milioni di euro, sotto forma di prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze. L’Empoli si accontenterebbe anche di 10-12 milioni, ma versati immediatamente dalla squadra della capitale.