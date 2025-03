Uno degli allenatori che potrebbe sedere sulla panchina della Roma nella prossima stagione è Gian Piero Gasperini. Le voci di un suo arrivo in capitale girano da un po’, ma il tecnico della squadra bergamasca probabilmente dirà addio a fine stagione. Il suo futuro non è ancora chiaro.

Roma, Preziosi: “Gasperini perfetto per la Roma”

L’attuale tecnico dell’Atalanta potrebbe concludere la sua cavalcata in terra bergamasca a fine stagione per una nuova avventura con i giallorossi alla finestra. Anche Enrico Preziosi che ai tempi del Genoa lo ha avuto in panchina quando era presidente, spinge Gasperini in capitale.

Queste le parole dell’ex presidente a Tuttosport: “Gasperini è un assolutista con una filosofia vincente. Ha la capacità di “vedere” i giocatori, anche giovani, e inserirli senza paura. Le sue qualità sono il gioco e la mentalità. Motta non ha la stessa esperienza, ma lavora con convinzione. La sua chiave vincente è il modo in cui aggrega i giocatori. Ha le sue idee e il suo metodo, che difficilmente cambia. Se Gasperini è sangue e arena, Motta è un diesel: hanno due caratteri opposti. Spero che vada in un grande club, si merita una piazza prestigiosa come può essere la Roma”.