Roma, primi nomi per l’attacco: arrivano da Francia e Olanda

La Roma è pronta a sondare il terreno per il suo prossimo centroavanti. Vista la pista difficile quella che porterebbe alla permanenza di Lukaku e Azmoun nella prossima stagione, i giallorossi avrebbero la necessità di andare a individuare un titolare per il prossimo anno e la dirigenza ha messo gli occhi su diversi profili.

Roma, Kalimuendo e Pavlidis i primi obbiettivi per l’attacco

Secondo Calciomercato.com la Roma sta cercando un attaccante e primi nomi sono quelli di Kalimuendo punta del Rennes, e Pavlidis di nazionalità greca in forza in Olanda all’AZ Alkmaar. Quest’ultimo ha una valutazione di 15 milioni di euro, e ha ottenuto in 46 partite quest’anno 33 gol e 6 assist oltre ad avere delle caratteristiche che possono piacere alla Roma. Sullo sfondo rimangono vive anche le piste che portano a Morata e Banza.