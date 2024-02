Kalimuendo è pronto a sfidare il Milan: “I rossoneri hanno giocatori di altissimo livello, ma possiamo fare la storia”

Stasera alle 21:00 il Milan affronterà il Rennes a San Siro, per l’andata dei playoff di Europa League. Come ripetuto più volte da Pioli, la seconda competizione europea è uno degli obiettivi principali di questa stagione, ma per andare avanti è necessario superare i francesi. Uno dei giocatori più pericolosi dell’altra squadra rossonera è certamente Arnaud Kalimuendo, compagno di Kalulu negli ultimi Europei under 21 della scorsa estate. L’attaccante scuola PSG ha realizzato 10 gol in 26 presenze in questa stagione.

Kalimuendo: “Abbiamo l’opportunità di entrare nella storia del Rennes”

Intervistato da L’Equipe, il classe 2002 ha dichiarato: “Il Milan è una grande squadra, li ho visti contro il Paris Saint Germain in Champions e contro il Frosinone. Hanno giocatori di altissimo livello come Leao e i vari francesi che conosco bene. Hanno vinto la Serie A nel 2022, sarà una partita difficile. Ma se vinciamo a San Siro entriamo nella storia del Rennes“. Continua sulla storia del Milan: “Ho visto immagini di Gullit e Inzaghi, di lui mi piace il modo in cui si muoveva. Aveva sempre la capacità di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Come me non è alto ma toccava tantissimi palloni in area, è una fonte d’ispirazione“.