Milan-Rennes, probabili formazioni e dove vederla

Play-off di UEFA Europa League: a San Siro, ospite del Milan, arriva il Rennes. Rossoneri all’esordio nella competizione dopo la retrocessione dalla Champions League, con un terzo posto arrivato a pari merito con il PSG, secondo. Secondo posto, invece, quello raggiunto dal Rennes nel Gruppo F di Europa League, alle spalle del Villareal. Il match, in programma giovedì alle 21, sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All. Stéphan.