Roma, Ranieri: “Curerò i miei giocatori come voi curate le vostre vigne”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, è stato ospite d’onore sul palco della manifestazione enologica Bibenda 2025. La passione per il vino e quella per il calcio si sono incontrate in una serata speciale, durante la quale Ranieri, noto per la sua eleganza e il suo spirito riflessivo, ha condiviso una metafora carica di significato, paragonando la sua missione sportiva al lavoro attento e paziente di un viticoltore.

“Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata,” ha spiegato Ranieri, facendo riferimento al momento difficile che la Roma ha attraversato prima del suo arrivo. “E voi sapete quanta dedizione, quanta cura e quanta passione servono per rimettere in sesto un territorio devastato da una burrasca. Io farò lo stesso con i miei giocatori, li curerò con l’amore e l’attenzione che voi riservate a ogni grappolo d’uva dopo un temporale.”

Ranieri, tornato alla guida della Roma in una fase delicata della stagione, ha il compito di restituire fiducia e identità a una squadra che si trova a fare i conti con infortuni, risultati altalenanti e una pressione mediatica costante. Il tecnico romano, che già in passato aveva guidato i giallorossi, porta con sé la saggezza di anni di esperienza e una capacità unica di ricompattare l’ambiente.

Roma, Ranieri e l’analogia tra allenatore e viticoltore

L’invito a Bibenda 2025, evento che celebra le eccellenze del vino italiano, non è casuale. Ranieri è noto per il suo attaccamento alle radici, alla tradizione e ai valori autentici. La sua analogia tra il lavoro del viticoltore e quello dell’allenatore non è solo una suggestiva immagine, ma un richiamo alla dedizione necessaria per ottenere risultati duraturi, sia nello sport che nella vita.

La metafora della vite, che cresce lenta e tenace anche dopo una tempesta, si riflette nel suo approccio alla gestione del gruppo. Ranieri non si limita a lavorare sugli aspetti tattici: il suo obiettivo è coltivare un clima di fiducia, aiutare i giocatori a ritrovare serenità e consapevolezza delle proprie capacità.