Roma, rinnovo Pellegrini: confermata la firma a fine stagione

Roma, a lavoro per il rinnovo di Pellegrini

A Roma si lavora per il rinnovo del capitano, Lorenzo Pellegrini. Il contratto del giocatore scade nel 2022, ma nell’ultimo periodo è stato accostato a tante società, tra cui la Juventus. Il giocatore non ha mai dato idea di voler andare via dalla capitale. La Gazzetta dello Sport conferma una firma sul rinnovo a fine campionato. Il centrocampista, classe 1996, continua a trattare il rinnovo con il suo attuale club, la Roma. L’intesa non sarà difficile da trovare, entrambe le parti hanno intenzione di trovare l’accordo giusto per un futuro insieme. A fine stagione, quando la Roma avrà ben delineato il suo futuro in chiave europea, Pellegrini rinnoverà. Al momento il centrocampista ha un valore di mercato di 37 milioni di euro.