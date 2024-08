Roma, Dybala in Arabia: ripresi i contatti con l’Atletico per Riquelme | Le ultime

A Roma c’è aria di addio per Paulo Dybala. L’argentino ha un accordo con l’Al-Qadsiah del valore di oltre 20 milioni all’anno per le prossime 3 stagioni, mentre l’intesa tra le due società deve ancora essere raggiunta.

Roma, Dybala verso l’addio

Per il cartellino dell’argentino gli arabi sarebbero disposti ad investire 10 milioni di euro, ma la Roma pretenderebbe almeno 18 milioni. Intanto il ds Ghisolfi avrebbe riaperto i contatti con l’Atletico Madrid per Rodrigo Riquelme. Secondo, “Il Corriere dello Sport” sarebbe il giocatore scelto per sostituire la Joya. I Colchoneros potrebbero accettare l’offerta giallorossa di circa 20 milioni di euro, che non è molto diversa da quella che gli arabi hanno proposto per Dybala.