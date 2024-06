Roma, sempre più silenzio dei Friedkin: ipotesi cessione a un fondo arabo?

La famiglia Friedkin continua il suo silenzio, da quando sono i proprietari della Roma non hanno mai lasciato dichiarazioni, e i diversi rumors tra l’acquisizione dell’Everton, la chiusura e lo spostamento degli uffici dell’Eur a Trigoria, i rinnovi di contratto di alcune figure dirigenziali che tardano ad arrivare, i tagli al personale alimentano le voci. I Friedkin potrebbero lasciare la Roma? Sicuramente stando alle indiscrezioni che porta Adnkronos due fonti diverse riferiscono come ci sia l’interessamento di un fondo arabo con forte liquidità. Mentre altre fonti riferiscono come ci sia un’operazione di ristrutturazione del comparto societario sul quale stanno lavorando i Friedkin.

Roma, un mese fa la smentita di Lina Souloukou

Tutte le questioni riportate sono ovviamente rumors, anche se l’unica smentita dalla società arrivò un mese fa quando la CEO Lina Souloukou descrisse l’impegno a lungo termine della famiglia Friedkin, e la Roma come possa puntare a una posizione rilevante nel calcio europeo. Il silenzio assordante della società non fa altro che alimentare ulteriori voci sul futuro della proprietà che rimane sempre più in dubbio.