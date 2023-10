Giallorossi in campo alle 21 contro il Servette. Buona partenza per la Roma, che ha superato per 1-2 lo Sheriff nella prima gara del girone. La formazione svizzera ha perso la gara d’esordio contro lo Slavia Praga. Quella tra Servette e Roma è una sfida inedita in campo europeo, la sfida di questa sera sarà il primo confronto tra i due club. Il match, in programma questa sera alle 21, sarà visibile DAZN, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Karsdorp, Bove, Aouar, Paredes, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.