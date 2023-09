Roma sette bellezze contro l’Empoli (7-0) | A segno Dybala e Lukaku

La squadra di Zanetti mai in partita, resta a zero punti in classifica

Subito via alle emozioni per la gara tra Roma e Empoli visto che dopo appena 32 secondi viene assegnato un calcio di rigore ai giallorossi per un fallo di mano di Walukiewicz e che Paulo Dybala realizza prontamente. Ma non è finita qui però perchè all’8′ minuto la Roma sigla il raddoppio con un cross di Kristensen che imbecca in mezzo Renato Sanches che è bravo di testa a battere Berisha. La Roma non si accontenta però e al 18′ sfiora il gol del 3 a 0 direttamente su calcio d’angolo anche se la palla becca il palo. La risposta dell’Empoli arriva al 34′ anche se con un tiro da fuori che però non spaventa Rui Patricio. AL 34′ arriva però il tris dei giallorossi con batti e ribatti di Grassi, difensore dell’Empoli che regala il triplo vantaggio alla formazione di Josè Mourinho.

Doppio Dybala e Lukaku schiantano l’Empoli

Come accaduto in precedenza l’Empoli prova a reagire all’ultimo secondo con un tiro da fuori ma Rui Patricio è bravo a respingere. Nel secondo tempo diversi cambi sia per l’Empoli che per la Roma, che sostituisce Renato Sanches con Bove. Ma il bello deve ancora venire però perchè al 55′ Paulo Dybala con una splendida serpentina infila la palla a Berisha e batte ancora una volta il portiere ex Lazio. Non è finita qua però perchè Paulo fa ancora sognare i tifosi della Roma anche se la traversa nega alla squadra di Josè Mourinho la gioia di un altro gol. Finisce qui la splendida partita di Paulo Dybala, che esce tra gli applausi e che viene sostituito da Andrea Belotti. Al 66′ l’Empoli va vicino al gol della bandiera con Baldanzi, che però è sfortunato e colpisce un palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 75′ la Roma cambia ancora: esce Paredes e dentro Riccardo Pagano. I giallorossi non si acconsentano ancora però e all’80’ fanno cinquina con Bryan Cristante con un bolide da fuori aria che batte ancora una volta Berisha. Sembrerebbe finita, perchè prima Lukaku sigla la rete del 6 a 0 e poi Mancini chiude a tutti gli effetti la pratica Empoli con un passivo pesante per la squadra di Zanetti.

TABELLINO:

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes (dal 30′ st. Pagano), Cristante, Renato Sanches (dal 1′ st Bove), Spinazzola (dal 38′ st El Shaarawy); Dybala (dal 19′ st Belotti), Lukaku (dal 38′ st Azmoun). A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz (dal 1′ st Ismajli), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Fazzini (dal 1′ st Bastoni); Cancellieri, Destro, Cambiaghi (dal 39′ st Shpendi). A disposizione: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Ranocchia, Baldanzi, Ebuehi, Caputo, Ismajli. Allenatore: Zanetti.

Reti: al 2′ pt Dybala (rigore), all’8′ pt Renato Sanchez, al 35′ pt Grassi (autorete), al 10′ st Dybala, al 35′ st Cristante, al 37′ st Lukaku, al 40′ st Mancini

Ammonizioni: Dybala, Cancellieri, Renato Sanchez, Maleh.