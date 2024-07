Roma, sfumato En-Nesyri i giallorossi valutano 4 profili | I nomi per l’attacco

Le sensazioni negative degli ultimi giorni sono state confermate dalla notizie giunta nella notte: En-Nesyri sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce, complice la ricca offerta del club turco, di gran lunga superiore a quella della Roma.

Roma, tutte le opzioni per l’attacco

Ghisolfi dovrà quindi intraprendere nuovamente un lungo viaggio sul mercato per assicurare a De Rossi il nuovo attaccante da affiancare a Dybala, e i profili attualmente sondati dal DS sono 4:

Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza nel 2025, la cui valutazione è di circa 30 milioni, ma potrebbe essere abbassata facendo leva sulla volontà del calciatore;

Mateo Retegui, reduce da un’ottima prima stagione in Italia con il Genoa che, come ribadito dal presidente Zangrillo, non svenderà i propri i giocatori; servirà quindi un’offerta congrua per il classe ’99, valutato intorno ai 20/25 milioni;

Alexander Sorloth, attaccante del Villareal per cui la Roma aveva avviato i contatti già negli ultimi giorni, ma la cui valutazione è di 38 milioni, valore della clausola al di sotto del quale i gialloblù non vogliono scendere;

Jean Philippe-Mateta, attaccante classe ’97 del Crystal Palace che in questa stagione ha messo a referto 19 gol tra campionato e coppe, garantendo a De Rossi un attaccante prolifico e allo stesso tempo “economico”, la sua valutazione non dovrebbe infatti andare oltre i 20 milioni.