La Roma, guidata da Jose Mourinho, ha già assicurato un posto nella fase a eliminazione diretta grazie a tre vittorie nelle precedenti quattro partite. Tuttavia, devono superare il Slavia Praga in classifica per evitare i playoff. La loro ultima partita di campionato contro la Fiorentina si è conclusa con un pareggio 1-1, nonostante la Roma avesse giocato in nove uomini per gran parte del match​​. La Roma potrebbe vedere cambiamenti significativi nella formazione, con Zeki Celik, Edoardo Bove, Andrea Belotti e il portiere Mile Svilar pronti a partire titolari. Nicola Zalewski e Romelu Lukaku sono sospesi in Serie A, ma potrebbero giocare in Europa. Chris Smalling è ancora indisponibile a causa di tendinite​​.