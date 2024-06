Roma, si insiste per Bellanova | Ma il Torino frena la trattativa

Come riportato dalla “Repubblica”, l’obiettivo primario della Roma sulla fascia destra sarebbe Raoul Bellanova del Torino, attualmente impegnato all’europeo con l’Italia.

Roma, ipotesi Bellanova per la fascia destra

La Roma ha fatto una prima offerta di 15 milioni di euro per il calciatore italiano, ma i Granata l’hanno rifiutata. Per il presidente Cairo la valutazione del giocatore è compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi al momento non hanno questa disponibilità economica. Allo stesso tempo starebbe pensando a come migliorare l’attacco. Federico Chiesa resta l’obiettivo principale ma non ci sono stati progressi dopo l’incontro tra Ghisolfi e il suo agente la settimana scorsa. Proprio per questo motivo, Roma e Atletico Madrid hanno intensificato la trattativa per l’esterno sinistro Rodrigo Riquelme, classe 2000.