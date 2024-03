Smalling, in settimana il rientro in gruppo: l'inglese punta alla convocazione col Lecce, ma resta in bilico il futuro in capitale. In estate pronti a metterlo sul mercato.

Chris Smalling è stato costretto a fermarsi per un trauma contusivo alla caviglia destra. Uno stop di 20 giorni, ma in settimana l’inglese tornerà ad allenarsi insieme ai compagni a Trigoria. Ciò che risalta all’attenzione è il suo futuro, sempre più in bilico.

Roma, Smalling verso il rientro, futuro in bilico

L’intenzione della società è quella di mettere in uscita l’inglese, ma non è facile mettere sul mercato un giocatore di 34 anni con problemi fisici, vari e non semplici, ben noti durante il corso della stagione. Anche se il difensore ha ricevuto un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, lo scorso mese di gennaio, ma ai tempi, l’offerta, sarebbe stata accettata dal calciatore, visto lo stipendio d’oro, ma non dal club. Era appena stato ceduto anche Ibanez, quindi poco tempo per correre ai ripari. Sicuramente, nella prossima estate, se la Saudi Pro League formalizzerà un’offerta, a Trigoria non ci penseranno due volte ad accettarla.

La prossima sfida della Roma è in trasferta a Lecce e l’obiettivo del giocatore è quello di tornare tra i convocati. Con il tecnico giallorosso i rapporti sono eccellenti e, De Rossi, per agevolarlo, quando lo ha schierato in campo, lo ha fatto con il modulo giusto. Mister De Rossi ha concesso una pausa a tutti, ma ieri il giocatore si trovava a Trigoria insieme agli altri giocatori infortunati (Dybala, Kristensen, Spinazzola, Sanches, Bove e Baldanzi). L’obiettivo è quello di tornare match in programma per lunedì 1° aprile.