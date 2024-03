Roma, De Rossi sorride in vista del Lecce | Lukaku in gruppo con il Belgio

Buone notizie in casa Roma in vista della trasferta di Lecce. I giallorossi stanno preparando la sfida del Via del Mare in attesa che rientrino i nazionali e intanto De Rossi ritroverà la sua punta titolare per il rush finale di stagione con la speranza di agguantare un posto per la prossima Champions League.

Roma, Lukaku ha lavorato in gruppo con il Belgio

Romelu Lukaku sembra essersi lasciato alle spalle il problema all’anca che lo ha costretto a dare forfait contro l’Irlanda. Nella giornata odierna Big Rom è tornato ad allenarsi regolarmente con la Nazionale belga e dovrebbe essere completamente a disposizione di De Rossi al rientro dalla sosta.