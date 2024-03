Roma, Lukaku e Smalling sempre più lontani dalla capitale | Arabia alla finestra

L’Arabia Saudita continua a riporre le proprie speranze nei rinforzi delle squadre di Serie A. Tra i tanti giocatori seguiti, ci sono anche i romanisti Lukaku e Smalling.

Roma, l’Arabia sempre più interessata a Lukaku

Il belga arriva dal Chelsea in prestito secco e difficilmente verrà acquistato dalla Roma, visto che il club londinese chiede 40 milioni di euro per cederlo. Quindi il futuro di Lukaku potrebbe davvero essere in Arabia Saudita. A gennaio il belga aveva definito il campionato saudita “uno dei migliori campionati del mondo” e, dopo aver rifiutato uno stipendio di 50 milioni di dollari la scorsa estate, questa volta potrebbe decidere di accettare. Tuttavia, anche Smalling potrebbe lasciare la Roma in estate dopo aver subito diversi infortuni in questa stagione, con l’Arabia Saudita potenzialmente un’opzione.