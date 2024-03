Inter, per la difesa il sogno è Kim | Anche Smalling tra gli obiettivi di Marotta

L‘Inter guarda al mercato estivo per rafforzare la difesa. Al centro dell’attenzione il ruolo del centrale, con Acerbi al centro della vicenda con Juan Jesus che attende di conoscere il proprio destino e De Vrij che probabilmente non sarà riconfermato. Per questo la squadra nerazzura è alla ricerca di un leader difensivo per la prossima stagione.

Kim operazione difficile, Smalling e Mavropanos soluzione low cost

Il nome che stuzzica di più la dirigenza interista è quello di Kim, arrivato al Bayern in estate per 50 milioni di euro, che non sempre ha trovato spazio da titolare nei bavaresi. In caso di un’apertura del Bayern ad un prestito, l’Inter potrebbe portare a termine un’altra operazione con la squadra di Monaco dopo Pavard e Sommer in estate. Un’occasione di mercato può diventare Chris Smalling, che ha solo un altro anno di contratto con la Roma e ha perso centralità nello scacchiera tattico giallorosso. Ideale per la difesa a tre, porta con sé anche molta esperienza internazionale.

Ultima opzione sondata da Marotta è Konstantinos Mavropanos, classe 1997, oggi al West Ham. Non sta vedendo il campo con continuità, in carriera ha giocato sia a tre sia a quattro, le relazioni sono state ottime sul suo conto quando era ancora allo Stoccarda. È ancora oggi nei radar dell’Inter.