Thuram contro il razzismo: “Giusto ciò che ha fatto Maignan con l’Udinese. Acerbi? In questi casi meglio non andare in Nazionale”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale francese per quanto riguarda i casi di razzismo che ha visto coinvolti Maignan, qualche settimana fa, e il suo compagno di squadra Acerbi.

Thuram sui casi Maignan e Acerbi

Queste le sue parole: “Razzismo in campo? Io sono d’accordo con Maignan, dobbiamo lasciare il campo in questi casi. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile. Acerbi? Quando c’è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in Nazionale in tali momenti”.