Roma, sorride De rossi: recuperati Smalling e Ndicka

De Rossi ha ritrovato tutti i giocatori fondamentali, da Ndicka, che sarà convocato domani sera, a Mancini, Llorente, Huijsen e poi Smalling.

Roma, De Rossi vuole la difesa “tre e mezzo”

Puntare sulla Serie A è necessario per mantenere il quarto posto, per questo il nostro obiettivo è dare maggiore stabilità a una squadra che mostra debolezza sulle corsie esterne. Secondo “Il Messaggero” l’idea è spostare Mancini a destra, con Smalling e Ndicka al centro, e magari spostare Angeliño a sinistra per dargli più libertà di attaccare e liberarsi. Sarebbe la difesa a tre e mezzo che De Rossi vuole riportare a Trigoria per difendere a quattro e impostare a tre.