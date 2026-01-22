Roma-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi torna in campo l’Europa League e la formazioni di Gasperini attende un ospite tedesco in capitale per la settima giornata della prima fase della competizione. All’Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 21, si giocherà Roma-Stoccarda, gara arbitrata dall’inglese Brooks.

Roma-Stoccarda, probabili formazioni

La Roma arriva alla gara di oggi, la settima, con 12 punti ottenuti nelle precedenti partite. I giallorossi sono al decimo posto in classifica. Una vittoria contro i tedeschi farebbe balzare nella zona di accesso senza playoff alla prossima fase di Europa League. Un match importante quello all’Olimpico.

Lo Stoccarda ha gli stessi punti della Roma, arriva in capitale piazzato avanti ai giallorossi in classifica per differenza reti. La formazione di Hoeness arriva dall’ultima gara di Europa League con una vittoria contro il Tel Aviv per 4-1.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Sangaré, El Aynaoui, Cristante, Dybala, Lulli.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Demirovic, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness.

A disposizione: Bredlow, Assignon, Olivier, Groiss, Nothnagel, Demirovic, Jeltsch, Andrés, Mule, Bouanani, Kastanaras.

Dove vedere Roma-Stoccarda

L’incontro tra le formazioni di Gasperini e Hoeness è in programma alle ore 21 di giovedì 22 gennaio 2026. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now tv.