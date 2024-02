Roma-Torino, le scelte di De Rossi e Juric

Nuova conferma da titolare per Svilar dopo la buona prova di Europa League. Tornano Kristensen e Angeliño dal 1′ sulle fasce. In mezzo al campo Paredes con Cristante e Bove. Panchina per Lukaku, dentro Azmoun in attacco con El Shaarawy e Dybala ai suoi lati. Juric non cambia molto rispetto alla sfida contro la Lazio. Torna Ricci, con Gineitis a centrocampo, supportati da Bellanova e Lazaro. In attacco Sanabria e Zapata con Vlasic alle loro spalle.

Roma-Torino, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric