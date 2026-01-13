Roma-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Coppa Italia, oggi, all’Olimpico di Roma si giocherà la sfida Roma-Torino. Il match, valido per gli ottavi di finale, avrà fischio d’inizio alle ore 21.

Roma-Torino, probabili formazioni

La Roma arriva all’appuntamento di Coppa Italia forte di due vittorie consecutive in campionato, entrambe per 2-0 (Sassuolo e Lecce), che hanno restituito fiducia e continuità alla formazione del Gasp.

Il Torino arriva in Capitale dopo due ko di fila in campionato (Atalanta e Udinese). La sfida di coppa assume, quindi, un valore importante, anche alla luce dell’unico precedente stagionale: i granata hanno già espugnato l’Olimpico nella gara d’andata con un successo di misura (1-0).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

Torino (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni.

Dove vedere Roma-Torino

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Mediaset, sul canale Italia Uno. Partita visibile live in streaming solo su Mediaset Infinity. L’omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login.