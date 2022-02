Roma, tutti pazzi di Zaniolo | Non solo Juve, sarà addio?

Zaniolo nel mirino dei top club

Quale futuro per Zaniolo? Pinto ha di fatto messo in dubbio il futuro del centrocampista in giallorosso, sul talento romanista potrebbe presto scatenarsi una vera asta. Il giocatore sembrerebbe flirtare da tempo con la Juventus, tra conferme e smentite qualcosa sembra muoversi. Su di lui sembra esserci anche il Milan, pronto a riportare a Milano sponda rossonera l’ex Inter. Come riporta Sky Sport, il Milan potrebbe effettuare un tentativo per il numero 22 della Roma. Più defilato il Tottenham di Conte, che vorrebbe averlo per metterlo alle spalle di Kane, ma un’eventuale avventura all’estero è attualmente da escludere.