Roma-Udinese, prima all’Olimpico per Juric | Le formazioni

Le scelte di Juric per la prima del tecnico sulla panchina della Roma, all’Olimpico arriva l’Udinese. Il tecnico pronto per la prima delicata gara dei capitolini, una settimana ricca di colpi di scena e una sfida da vincere a tutti i costi per rilanciarsi in campionato.

Le probabili formazioni di Roma Udinese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.