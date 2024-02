Roma, un club di A piomba su Zalewski

Il futuro di Nicola Zalewski alla Roma sembra essere in bilico, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e nessuna discussione in corso per un possibile rinnovo. Questa situazione potrebbe portare l’esterno sul mercato, e già si sono fatti avanti alcuni pretendenti.

Roma, dialoghi per Zalewski

Facendo riferimento a quanto riportato da Repubblica, pare che la Fiorentina abbia manifestato il proprio interesse prestazioni di Nicola Zalewski, Si dice che le due società abbiano discusso durante la finestra di mercato di gennaio, in concomitanza con la trattativa che ha portato Andrea Belotti alla Fiorentina. Tuttavia, si attende che la Roma trovi un nuovo direttore sportivo per pianificare eventuali mosse per la prossima estate. Nel caso di un trasferimento, sembra che si potrebbe trattare solo di un affare a titolo definitivo.