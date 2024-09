Roma-Venezia, le ultimissime sulle formazioni

Roma in campo con il 3-4-2-1. Difesa con Hermoso, Ndicka e Mancini. In mezzo al campo Konè e Cristante, supportati da El Shaarawy e Angeliño. In avanti Dovbyk, sostenuto da Soulé e Baldanzi sulla trequarti. Panchina per Pellegrini. Idea Busio sulla trequarti per Di Francesco.

Roma-Venezia, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Angeliño, Konè, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Haps, Nicolussi Caviglia, Andersen, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.