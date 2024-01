Roma-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Riparte il campionato: apre, all’Olimpico, la sfida tra Roma e Verona. Settimana importante per i giallorossi con l’esonero di Mourinho e l’arrivo sulla panchina di Daniele De Rossi, all’esordio contro i gialloblù.

De Rossi ritrova la Roma

L’ex numero 16 della Roma è chiamato a risollevare e rimettere in carreggiata la formazione capitolina, reduce da una serie di prestazioni non esultanti, culminate con la sconfitte nel derby, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, e quella di San Siro contro il Milan. Diversamente, il Verona, terzultimo, arriva alla gara fresco di una ritrovata vittoria nella partita casalinga contro l’Empoli. Il match, in programma sabato alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Roma Verona:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Amione; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.