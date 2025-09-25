Roma da record: 98 vittorie in Europa League

Grande inizio per la Roma e Gianpiero Gasperini in Europa. Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo dei giallorossi che, nella prima giornata di Europa League, si impongono 2-1 in trasferta a casa del Nizza. Non solo sorrisi per la vittoria ottenuta, la Magica raggiunge il record assoluto di vittorie in Coppa Uefa/Europa League: ben 98 adesso, davanti al Tottenham (97).

Dopo un primo tempo povero di emozioni, ma con un gol annullato a Mancini per fuorigioco, i giallorossi hanno alzato il ritmo nella ripresa anche grazie a un cambio tattico voluto dal tecnico Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta ha ben pensato di inserire Lorenzo Pellegrini, già decisivo nel derby di domenica scorsa, ha portato più imprevedibilità nel reparto avanzato e proprio il capitano della Roma dalla bandierina ha firmato l’assist per il vantaggio di Ndicka.

Tre minuti più tardi è stato un altro difensore, Gianluca Mancini, a chiudere un’azione in spaccata su assist dalla sinistra arrivato da Tsimikas. Primo successo in Europa che non era facile da raggiungere, soprattutto perché in trasferta. Non brillano gli attaccanti, ma la Roma trova comunque la vittoria grazie ai gol dei difensori. Una vittoria che fa squadra e che quindi risulta ancora più importante.