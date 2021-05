Roma, il ritorno di Zaniolo

Un anno difficile per tutti, forse per Zaniolo un po’ di più che ha dovuto assistere a tutta la stagione stando lontano dal campo. Ma oramai manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò. Il talento giallorosso questa mattina è stato sottoposto ad una nuova visita medica a Villa Stuart per il controllo della forza nelle gambe.

Roma, prossima settimana decisiva

Il rientro di Zaniolo era previsto per il mese di aprile, ma è stato costretto a rallentare il recupero perché il ginocchio operato aveva un 10% di forza in meno rispetto all’altro. Un fattore da non sottovalutare e che gli ha impedito il ritorno in campo. La nuova visita, quella di stamattina ha dato un esito positivo.

Le due gambe hanno lo stesso livello di forza, il lavoro di Zaniolo in queste settimane ha portato i risultati sperati da tutti. Nicolò è pronto. Con questo risultato adesso il dottor Fink dovrà dare l’esito definitivo. La prossima settimana il centravanti della Roma andrà dal Prof. Fink, il quale darà la data del rientro a Zaniolo. Molto probabilmente il giocatore a breve potrà allenarsi con il resto della formazione a Trigoria per poi scendere in campo per una delle partite finali del campionato.