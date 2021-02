Rosso a Freuler, tutti d’accordo sull’errore, anche in Spagna

Rosso a Freuler esagerato

L’evento clamoroso nella gara tra Atalanta-Real Madrid è un rosso sventolato a Freuler al 17′ minuto di gara. L’evento vede il brasiliano anticipare lo svizzero che, in maniera chiara, lo stende. C’è da sottolineare che la palla si allarga e quindi non sarebbe occasione da gol. L’arbitro di gara, Stieler, invece di dare il giallo, non ha dubbi: prende il rosso. Neanche il Var non corregge l’errore abbastanza evidente del direttore di gara.

Rosso a Freuler anche in Spagna sono d’accordo sull’errore

Il rosso dato a Freuler è esagerato, il fallo era da cartellino giallo, anche in Spagna sono d’accordo. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Stieler ha sbagliato con il brasiliano, la sua reazione è stata eccessiva. Il Marca, noto quotidiano spagnolo, ha così commentato la decisione dell’arbitro tedesco: “Eccessivo il cartellino rosso a Freuler, più giusta l’ammonizione”. Al Marca si aggiunge anche un quotidiano catalano, il Mundo Deportivo, che commenta così l’accaduto di Bergamo: “L’Atalanta rimedia un severo cartellino rosso”. La gara è finita 1-0, la Dea ha tutte le chance a sua disposizione per la gara di ritorno, anche se giocherà lontana dal suo campo, le possibilità di battere il Real Madrid di Zinedine Zidane ci sono.