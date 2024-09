Rugani torna sulla Juventus: “Ho imparato dalla BBC, i migliori. Con De Ligt bel rapporto”

“Essere un bravo difensore è una questione di mentalità. Per me un difensore deve essere pronto al pericolo e temere di subire goal. Ho avuto la fortuna di giocare con una delle migliori difese al mondo degli ultimi anni, ovvero la BBC: Barzagli, Bonucci, Chiellini. Con ovviamente Buffon alle loro spalle. Quando arrivai alla Juve la prima volta avevo vent’anni, e scendere in campo al loro fianco è stato meraviglioso. Come anche in allenamento, quando ho avuto l’occasione di imparare dai migliori”. Queste le parole di Daniele Rugani, difensore dell’Ajax ai canali ufficiali del club e riportate da Tuttojuve.com.

Rugani: “Alla Juventus sono arrivato a 20 anni”

Il rapporto con De Ligt? “Ho giocato con lui circa tre anni. È un mio amico, alla Juve avevamo un bel rapporto. È veloce, forte e con un grande tackle. È anche molto sveglio. Ci ha anche fatto un gran goal quando giocava qui… All’andata ad Amsterdam avevamo incontrato una atmosfera fantastica anche se faceva molto freddo. Ricordo di avere avuto un problema all’inguine ma non potevo tirarmi indietro perché Chiellini non era disponibile. Inoltre per me era una grande occasione. Ci siamo sentiti di recente e si è detto felice per me, augurandomi una buona stagione”.