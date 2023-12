Walter Sabatini ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva rilasciando un rapido commento sulla lotta scudetto: “Il campionato ha tante facce, al momento è difficile fare un pronostico. Inter e Juve hanno qualità e sono strutturate, squadre come Napoli e Milan sono in una situazione transitoria”.

Sabatini sulla società Inter

Successivamente ha poi espresso il suo pensiero sull’operato della società nerazzurra: “Grazie al player trading Marotta e Ausilio stanno risolvendo qualche problema. Io avevo un ruolo diverso perché in quegli anni il calcio in Cina veniva visto come un investimento virtuoso. Adesso il problema reale non è la solvibilità di Zhang, che è ancora potente, ma il fatto che il Governo cinese non consideri più congruo l’investimento nel calcio”.