Sabatini sul momento della Juventus: ”Bianconeri stanchi, c’è da migliorare. Cambiaso non è un fenomeno”

Intervenuto a ‘Mediaset’ , Sandro Sabatini ha fatto il punto sul periodo della Juventus caratterizzato da diverse ombre e poche luci.

Ecco le parole del noto opinionista

“Dare tutta la colpa a Cambiaso per un errore a 70 metri dalla porta mi sembra eccessivo. Io un primo tempo ottimo da parte della Juventus io non l’ho visto, sul fatto che giocano 13 giocatori da tanto tempo è vero ma è altrettanto vero che comunque è un’emergenza che va considerata non soltanto come una maledizione ma serve qualche spiegazione. L’anno scorso a Pioli venne contestata la recidiva degli infortuni qui tre giocatori hanno avuto delle recidive anche se non è di dominio pubblico. Una delle giustificazioni possibili per la Juventus è la stanchezza, poi alla fine mancano due titolari: Bremer e Vlahovic. Ad un certo punto io Conceicao non lo avrei mai cambiato e invece è uscito.In generale il progetto Juventus ammorbidito dal fatto che non è obbligatorio vincere subito, mi sembra un progetto che in questa squadra con un mercato da 100 milioni c’è qualcosa che non va. A me sembra che si stia cercando di fare passare la Juventus con degli obiettivi non da Juventus. Non c’era niente da ricostruire ma solo da migliorare, si sta facendo passare il discorso delle macerie quando non c’erano, bisognava migliorare con 2-3 giocatori, tutti discorsi che portano a pensare che sia una provinciale e ora il fenomeno è Cambiaso. Perché se nella Juventus il fenomeno è Cambiaso c’è qualcosa che non va”.