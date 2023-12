Salernitana in campo con il 3-4-2-1. Confermato Dia in avanti, sostenuto da Kastanos e Candreva. A centrocampo il quartetto composto da Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen e Bradaric. In casa Bologna torna Zirkzee al centro dell’attacco, con Saelemaekers e Ndoye. A centrocampo si rivede Ferguson con Aebischer e Freuler.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler, Ferguson; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye. All. Thiago Motta.