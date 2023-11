Via alla tredicesima giornata di Serie A. Lazio di Maurizio Sarri ospite della Salernitana all’Arechi di Salerno, sabato pomeriggio alle 15. Biancocelesti, reduci dal pareggio a reti inviolate del derby contro la Roma, a caccia di una vittoria che manca da due giornate. Dall’altra parte, i campani, ultimi in campionato, ancora con la zero alla voce vittorie. L’ultimo precedente disputato a Salerno, risalente a febbraio, è terminato 0-2 per la Lazio con doppietta di Ciro Immobile. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva; Dia, Ikwuemesi. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.