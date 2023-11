Furto in casa Zaccagni nella notte. Secondo quanto riporta Repubblica.it, nella notte alcuni malviventi si sono introdotti nell’abitazione dell’esterno della Lazio e della moglie Chiara Nasti. Fortunatamente, durante l’accaduto non era presente nessuno nell’immobile. I ladri hanno portato via una refurtiva da 70 mila euro tra gioielli, borse Gucci e Vuitton oltre al portafoglio del calciatore con i documenti e carte di credito.

Lazio, le parole della moglie del calciatore

Chiara Nasti, moglie del calciatore della Lazio, nel pomeriggio ha rotto il silenzio sulla vicenda, rilasciando una storia Instagram che recitava: “Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi preoccupa è che mi è già successo prima dell’estate di essere stata rapinata e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!“