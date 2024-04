Salernitana-Sassuolo, le scelte di Colantuono e Ballardini | Le formazioni

Colantuono punta ancora a Simy, con Dia ancora fuori, in attesa di essere reintegrato. Alle sue spalle Tchaouna e Candreva. In difesa Boateng, preferito a Pellegrino, con Manolas. Ballardini ritrova Erlic, rientrato dalla squalifica, al centro della difesa. Torna dall’infortunio Toljan, che ritrova la corsia di destra. In avanti Pinamonti, coadiuvato da Defrel, Thorstvedt e Laurienté.

Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Boateng, Manolas, Pirola, Pierozzi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Simy. All. Colantuono.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Doig, Racic, Matheus Henrique, Defrel, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. All. Ballardini.