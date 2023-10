Salisburgo-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla

In campo il gruppo D, stesso in cui milita l’Inter: il Salisburgo ospita il Real Sociedad. Buona partenza per entrambe: gli austriaci reduci dalla grande vittoria al da Luz contro il Benfica nella prima gara del girone, gli spagnoli, invece, hanno ottenuto un ottimo punto nella sfida casalinga contro i nerazzurri. Il match, in programma questa sera alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport (canale 255), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh, Kjaergaard; Simic, Konate. All. Struber.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Traore, Elustondo, Pacheco, Munoz; Cho, Gonzalez, Turrientes, Merino; Fernandez, Oyarzabal. All. Alguacil.