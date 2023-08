Sampdoria-Südtirol, probabili formazioni e dove vederla

Prima panchina ufficiale in blucerchiato per Pirlo

La vincitrice sfiderà una tra Salernitana e Ternana

Prima partita ufficiale per Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria. I blucerchiati sfidano la sorpresa dello scorso campionato cadetto, il Südtirol, semifinalista dei play-off (eliminato dal Bari per il criterio del miglior posizionamento nella regular season), nel secondo turno di Coppa Italia. La Samp vuole buttarsi alle spalle la terribile stagione conclusa e ripartire, e vuole farlo nel miglior dei modi, davanti al proprio pubblico. Il match, in programma questa sera alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile su Italia Uno, e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ravaglia; Conti, Ferrari, Aquino, Barreca; Benedetti, Vieira; Borini, Verre, Delle Monache; Montevago. All. Pirlo.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Cuomo, Masiello, Cagnano; Ciervo, Tait, Di Tacchio, Cisco; Odogwu, Pecorino. All. Bisoli.