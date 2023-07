Calciomercato Serie B: Beruatto potrebbe rimanere a Pisa, Caso piace alla Sampdoria, Novakovich alla Reggiana

Beruatto potrebbe essere riconfermato al Pisa

Alla fine Pietro Beruatto potrebbe restare a Pisa, il terzino sinistro è sui taccuini di Palermo e Parma, ma il club nerazzurro per la cessione chiede non meno di 3.5 milioni di euro senza contropartite, cifra che forse i due club non vogliono spendere. Aquilani con la riconferma di Beruatto avrebbe la fascia sinistra coperta, anche perchè tra oggi e domani Tomas Esteves sarà ufficializzato dal club nerazzurro, acquisto a titolo definitivo per il terzino portoghese.

La Sampdoria è ancora un cantiere, Pirlo ha fatto alcune richieste ma bisogna fare anche i conti con la quadratura dei conti. All’ex allenatore della Juventus piace Caso, ma anche Borrelli del Frosinone, mentre Gabbiadini ha scelto il campionato Arabo.

La Reggiana è molto vicina a Novakovich attaccante del Venezia, ma la trattativa si sbloccherà non appena Olivieri avrà firmato per i lagunari.