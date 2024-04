Sansone regala tre punti preziosi al Lecce di Gotti | Empoli ko

Nello scontro diretto al Via del Mare, il Lecce batte 1-0 l’Empoli e sale a quota 32. Poche le emozioni in gara anche se la partita si accende nel finale quando Pierotti all’89’ è bravo a servire Sansone che deve battere Caprile. La squadra di Gotti con questa vittoria sale a quota 32 aspettando i risultati delle altre, con la situazione che si mette male per l’Empoli.

Lecce-Empoli il tabellino:

LECCE: Falcone, Pongračić, Baschirotto, Almqvist (dal 18′ st Sansone), Oudin (dal 43′ st Pierotti), Dorgu (dal 28′ st Gonzalez), Gendrey (dal 43′ st Venuti), Ramadani, Gallo, Blin, Piccoli. A disp.: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Burnete, Pierotti, Touba. All. Gotti

EMPOLI: Caprile, Pezzella (dal 39′ st Cacace), Walukiewicz, Gyasi, Cerri (dal 15′ st Cambiaghi), Marin, Bereszynski, Cancellieri (dal 15′ st Niang), Zurkowski (dal 15′ st Maleh), Bastoni (dal 25′ st Kovalenko), Luperto. A disp.: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Cacace, Fazzini, Destro, Cambiaghi, Maleh. All. Nicola

Reti: 44′ st Sansone

Ammoniti: Almqvist

Recupero: 3′ pt, 4′ st