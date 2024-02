Sarri: “Abbiamo saputo soffrire sullo 0-0. Guendouzi è un giocatore diverso dagli altri”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in trasferta contro il Torino.

Sarri: “Siamo in crescita costante”

Analisi sulla partita.

“Siamo stati sul pezzo nel momento della sofferenza, chiudendo sull 0-0 il primo tempo. Sapevamo che quella pressione feroce del Torino poi sarebbe calata. Siamo andati avanti di questi due gol e non abbiamo più sofferto, se non dopo l’espulsione, ma abbiamo gestito bene. Avevamo messo in conto la loro pressione, ci abbiamo messo qualcosa di nostro. Ho avuto l’impressione che molte palle perse lo erano in modo banale”.

Quanto è importante per voi un giocatore come Guendouzi?

“A differenza degli altri ha più esperienza di livello nonostante sia ancora giovane. È un giocatore più pronto rispetto agli altri, ha bisogno di un altro percorso. Questo gruppo mi dà sensazione di essere in crescita, in questi tre anni abbiamo dovuto ricominciare sempre come fosse l’anno zero. Dopo le difficoltà di inizio stagione mi sta dando sensazioni positive. E’ un gruppo predisposto al lavoro, speriamo che non si riparta da zero il prossimo anno”.

Si sente la mancanza di Zaccagni?

“È un giocatore che incide sulle partite, anche quando non è così presente. Siamo rimasti numericamente in pochi, avere delle alternative sarebbe importante, non ci manca solo lui. In questo momento siamo ai minimi termini, ho paura che abbiamo lasciato altri due giocatori stasera. Hysaj ha un problemino al retto femorale e va valutato. Poi Gila è squalificato”.

Recupererete qualcuno in vista della Fiorentina?

“Grosse certezze in questo momento non si hanno. Zaccagni ha lavorato con il gruppo ma poi era dolorante. Su Vecino non so dire, Rovella sta facendo una cura, vediamo se domani potrà riallinearsi, non so se ci sarà possibilità di rientro immediato”.