Sarri: “Inter grande squadra, ma Lazio troppo timorosa”

Lazio sconfitta e ridimensionata, il tecnico Sarri analizza il ko con l’Inter. Le parole dell’allenatore toscano:

Sarri: “Non c’è grande differenza tra Lazio e Inter”

Sulla sfida: “La differenza tra Lazio e Inter non è quella vista stasera. La nostra squadra soffre di alti e bassi. Complimenti agli avversari, l’Inter ha confermato di avere qualità con un centrocampo tra i migliori in Europa. Ma ci son stati molti nostri demeriti”.

Sarri aggiunge: “In campo eravamo in ritardo su tutto, ci mettevano sempre in mezzo. Ho visto una squadra impaurita, troppi passaggi errati”. L’allenatore aggiunge: “O siamo impauriti o non me lo spiego”.

Sull’Inter: “Sui singoli siamo nettamente inferiori all’Inter. Contro queste squadre dovremmo dare di più per giocarcela.”