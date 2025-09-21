Sarri: “Meritavamo il pari, dopo il gol abbiamo avuto un momento di sbandamento”

Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita a Dazn del match perso contro la Roma.

Le parole di Sarri

Analisi della partita.

“C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. Abbiamo perso per un erroraccio, vediamo se è tecnico o di superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo, tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per la nostra gente, erano tanti e ci hanno creduto. Dispiace per la squadra che ha fatto una gara che non meritava di perdere”.

Qual era il piano partita della Lazio?

“L’obbiettivo era non dare punti di riferimento e di inserirsi con i centrocampisti. Nel primo tempo lo abbiamo fatto due volte con Rovella e Guendouzi e sono state due palle gol. Dia si è allenato bene in settimana e una mezz’ora di panchina al Taty ha fatto bene perché è entrato agguerrito. A Rovella è stato chiesto di fare sette minuti soffrendo per non sprecare uno slot. Meritavamo il pari, se facciamo mente locale abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol ma fino a quel momento non abbiamo subìto quasi nulla. Dopo il gol abbiamo rischiato di prendere anche il secondo. Fino al 38° non ho avuto la sensazione di perderla”.

Quali sono state le sue sensazioni al termine del derby?

“Solita incazzatura per il derby perso. L’altro era un 3-0 dopo venti minuti del primo tempo. Una storia diversa”.