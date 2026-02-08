Sassuolo-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Inter in scena a Sassuolo, obiettivo vincere e mantenere a distanza le inseguitrici. Chivu rilancia Thuram che farà coppia in attacco con Lautaro Martinez. In difesa spazio ad Akanji centrale con Bisseck e Bastoni braccetti.
Sassuolo-Inter, le formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu