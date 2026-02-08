Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 8, 2026
Sassuolo-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Grosso e Chivu

Fabiano Corona
CRISTIAN CHIVU PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter in scena a Sassuolo, obiettivo vincere e mantenere a distanza le inseguitrici. Chivu rilancia Thuram che farà coppia in attacco con Lautaro Martinez. In difesa spazio ad Akanji centrale con Bisseck e Bastoni braccetti.

Sassuolo-Inter, le formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

