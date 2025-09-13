Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Grande fermento a Reggio Emilia, dove il Sassuolo si prepara a ospitare la Lazio nella gara valevole per la terza giornata di Serie A. I neroverdi sono ancora alla ricerca dei primi punti del loro campionato, mentre la squadra di Sarri viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la straripante vittoria dell’ultimo turno ottenuta contro il Verona, all’Olimpico, per 4-0. Grosso dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-3, con Idzes e Muharemovic al centro della difesa, Koné, Matic e Vrancx a centrocampo e il tridente d’attacco formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. I biancocelesti rispondono con il classico 4-3-3 nel quale dovrebbe rientrare Romagnoli dopo la squalifica e Rovella potrebbe stringere i denti nonostante un lieve affaticamento muscolare; in attacco, confermatissimo il Taty Castellanos insieme a capitan Zaccagni, mentre sull’altra fascia il ballottaggio e tra Cancellieri e il rientrante Isaksen, con quest’ultimo che punta a riprendersi una maglia da titolare. La partita, in programma domenica 14 settembre alle 18:00, verrà trasmessa su DAZN e Sky; in streaming, sarà possibile vederla sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić, Gila, Romagnoli. Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri (Isaksen), Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.